Spotify začalo svým zákazníkům pouštět hudbu ve kvalitě jako na klasických CD a Česko je v první vlně zemí, které si mohou příjemnější poslech dopřát. Ani za takzvané lossless audio se nepřiplácí.
Spotify trvalo zpřístupnění kvalitnějšího zvuku téměř pět let od chvíle, kdy švédský jednorožec přípravu nové funkce oznámil. Proti konkurenci má zpoždění více než deset let a ani v nové podobě nenabízí nejlepší zvuk na světě.
Pro uživatele Spotify je ale příchod bezztrátového zvuku důležitý. Spotify je stále jedničkou na trhu s téměř 700 miliony uživatelů, přibližně 40 procent z nich využívá verzi Premium – a právě ti získají lepší zvuk.
Co se dočtete dál
- Co přináší bezztrátová kvalita zvuku.
- Jak si novou možnost poslechu užít naplno.
- V čem nabídka Spotify stále zaostává za konkurencí a kdo je na tom ještě hůř.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.