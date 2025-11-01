Značku AKG znají hlavně fanoušci profesionálního audia, letos ale původně rakouská firma nabízí překvapivé novinky pro mobilní dobu. Sluchátka AKG N9 Hybrid přišla s výzvou pro Sony i Apple, když dokázala spojit bezdrátový provoz se špičkovým zvukem, dlouhou výdrží na baterii a bezztrátovým přenosem audia z libovolného zařízení.

V balení se sluchátky je USB adaptér, který lze připojit k telefonu, počítači i herním konzolím. Když k tomu přidáte nadstandardní pohodlí, funkční ANC a překvapivě nízkou cenu, má AKG kandidáta na nejzajímavější sluchátka roku – na cesty, do kanceláře i do pohodlného domácího křesla.

Co se dočtete dál

  • Jak AKG dokázalo do jednoho těla dostat čtyři různé páry sluchátek.
  • Co se nám líbilo na designu a možnostech ovládání i nastavení zvuku.
  • Jak sluchátka AKG N9 Hybrid obstála proti silné konkurenci.
