Společnost Meze Audio není známá jako německé duo Beyerdynamic a Sennheiser, o Sony nemluvě. O to zajímavější ale vyrábí produkty. Při pohledu na nová sluchátka Meze 105 Silva by nikdo neřekl, že vznikají na východě Rumunska, méně než čtyřicet kilometrů od ukrajinských hranic.
Velká otevřená sluchátka mají spíše italský šarm, a také českou stopu. Zakladatel firmy Antonio Meze není audio inženýr, ale designér. Mezi jeho díla patří dvojice lahví: pro Ondrášovku a Staropramen. Navrhnout sluchátka je ale podstatně komplexnější úkol, kde je zvuk důležitější než samotný vzhled. Proto si Meze vyvíjí i vlastní měniče.
Co se dočtete dál
- Co má značka Meze Audio společného s Českou republikou?
- Jak sluchátka se skořepinami z dřeva ořešáku hrají a jaké žánry jim sedí nejlépe?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.