Když jsem testoval zesilovač WiiM Vibelink Amp, nešlo mu technicky nic moc vytknout. Měl výkon, hrál čistě, na kompaktní rozměry nabízel obstojné množství konektorů i cena byla rozumná. Strategicky ale Vibelink nedával smysl.
Proč by značka WiiM posílala na trh samostatný zesilovač, když prodává výborné síťové přehrávače i méně výkonný integrovaný zesilovač se všemi chytrými funkcemi? Nyní dává Vibelink ještě menší smysl, protože se do prodeje dostal WiiM Amp Ultra, který má stejný výkon, ale k tomu nabízí mozek a displej přehrávače WiiM Ultra. Pro zájemce o kvalitnější domácí zvuk je to hodně lákavá volba.
Co se dočtete dál
- Jak se liší WiiM Amp Ultra od původního WiiM Amp a klasických zesilovačů.
- Proč je důležitá kalibrace zvuku a proč zesilovač nabízí spoustu různých profilů.
- Kde má WiiM Amp slabší stránky a jak si stojí v porovnání s konkurencí.
