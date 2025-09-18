Firma Nothing nás mile překvapila svým prvním pokusem o velká sluchátka. Headphone (1) zaujaly pohodlím, netradičním designem a moderně laděným zvukem. Ve čtvrtek pak společnost představila už čtvrtou generaci sluchátek s true wireless konstrukcí. Nothing Ear s paradoxním označením (3) toho slibují hodně – větší odolnost a také lepší zvuk i mikrofony.
Nová sluchátka jsme zkoušeli celý uplynulý týden. Testovali jsme je na desítkách hodin poslechu a ověřili kvalitu zvuku i rušení okolního hluku v nejrůznějších podmínkách. Nejvíce jsme si však lámali hlavu s konceptem „supermikrofonu“, který není ve sluchátkách, ale v napájecím pouzdru s podporou bezdrátového dobíjení.
Co se dočtete dál
- Čím se nový model sluchátek Nothing liší od loňské varianty a v čem se jasně zlepšil.
- Jak funguje Super Mic a jaké má externí mikrofon omezení.
- Jak si Ear (3) vedou v kvalitě zvuku a ANC proti nejlepší konkurenci na trhu.
