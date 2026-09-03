Stolní počítač může vypadat jako teniska nebo autobus. Většinou ale jde o větší či menší hranatou krabici, ke které uživatel připojí klávesnici, myš, monitor a další zařízení.
Ve velkých firmách jsou populární i malé počítače připevněné na záda monitoru, které šetří místo. HP nyní myšlenku prostorově úsporného zařízení posunulo ještě dál – počítač schovalo do klávesnice ve stylu prvních PC, jako byl Apple II nebo komerčně úspěšné „herní“ stroje Commodore 64 a Amiga 500.
V roce 2026 je to odvážné, zábavné a trochu pomýlené.
Co se dočtete dál
- Jak se HP podařilo vměstnat celý počítač do těla běžně velké klávesnice.
- Proč má EliteBoard překvapivě stabilní výkon i po půlhodině plné zátěže.
- Kde má počítač v klávesnici smysl a jaké jsou jeho praktické limity.