Stolní počítač může vypadat jako teniska nebo autobus. Většinou ale jde o větší či menší hranatou krabici, ke které uživatel připojí klávesnici, myš, monitor a další zařízení.

Ve velkých firmách jsou populární i malé počítače připevněné na záda monitoru, které šetří místo. HP nyní myšlenku prostorově úsporného zařízení posunulo ještě dál – počítač schovalo do klávesnice ve stylu prvních PC, jako byl Apple II nebo komerčně úspěšné „herní“ stroje Commodore 64 a Amiga 500.

V roce 2026 je to odvážné, zábavné a trochu pomýlené.

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