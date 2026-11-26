Všechno zdražuje, ale sluchátka, reprosoustavy a příslušenství pro milovníky kvalitního zvuku jsou vůči inflaci většinou odolnější než telefony a počítače postižené drastickým zdražením pamětí.
My jsme na základě našich testů vybrali zařízení s nejlepším poměrem ceny a výkonu a osvědčenou kvalitou, která mohou dělat radost celý život. Některé produkty jsou na trhu i desítky let, jiné patří mezi horké novinky. V jiné kategorii pak lze těžko najít tak povedené levné dárky.
Co se dočtete dál
- Která sluchátka nabídnou nejlepší zvuk, nejúčinnější potlačení hluku a která jsou překvapivě levná.
- Proč stojí za pozornost české reprosoustavy a jak si vedou proti zavedeným světovým značkám.
- Jaké zesilovače, gramofony a další příslušenství dokážou proměnit domácí poslech hudby k lepšímu.
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